В Ингушетии определили победителей программы «Земский учитель» в текущем году

«Для участия в конкурсе было подано более 20 заявок, отобрали 7. Это учитель математики Лейла Могушкова (школа № 3 г. Карабулака), учитель физической культуры Руслан Хамхоев (школа № 1 с. п. Галашки), учитель русского языка и литературы Залина Чахкиева (школа с. п. Мужичи), учитель математики Сулейман Ажигов (школа с. п. Аршты), учитель математики Хава Даурбекова (школа — детский сад с. п. Алхасты), учитель информатики Магомед Евлоев (школа № 1 г. Сунжа), учитель математики Кубра Дзаитова (школа № 3 г. Сунжа)», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики.

Напомним, программа «Земский учитель» рассчитана на четыре года, это позволит привлечь в сельскую местность новые кадры. Основные требования к претендентам — возраст до 55 лет, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно. Победители конкурсного отбора самостоятельно определяют направления расходования средств единовременной компенсационной выплаты.