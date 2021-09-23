В Ингушетии определили победителей турнира по дрэг-рейсингу

По итогам соревнований определились победители и призеры в каждом из шести классов. В классе «Атмо-город» все призовые места достались представителям Дагестана. Юсуп Мамаев стал победителем турнира, серебряным призером — Рамазан Эльмирзаев, «бронза» на счету Ширвана Мисиева.

В классе «Город-турбо» первенствовал ингушский гонщик Микаил Эсмурзиев, второе место занял Ахмед Мирзоев, третьим тоже стал представитель Ингушетии, Альберт Оздоев.

Артур Байрамуков из Карачаево-Черкесии забрал «золото» в классе FSL-Street, «серебро» у Альбека Казанова из Кабардино-Балкарской Республики, «бронзы» удостоился дагестанский спортсмен Шамиль Гаджиев.

В классе FSA-Street победа досталась местному гонщику Абабукару Муталиеву, на втором месте оказался его земляк Магомед Гелисханов, замкнул тройку лидеров Шарабудин Дебиров из Дагестана.

Муса Магомедтагиров был самым быстрым в классе FSB-Street, совсем немного уступил ему ингушский любитель скоростной езды Мухаммад Цечоев, в числе призеров также оказался Александр Марченко из Ставропольского края.

Наконец, чемпионом в классе FSB-Sport стал представитель Северной Осетии Мурад Дзагоев, второе место занял Загир Магаев из Дагестана, третье — ставрополец Артем Петросян.

Отметим, что дрэг-рейсинг — это гоночные соревнования на максимальное ускорение по прямому участку дороги. Главной особенностью дрэг-автомобилей считаются мощные двигатели, а также большие и широкие колеса, предназначенные для качественного сцепления с гоночным полотном.