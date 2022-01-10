В Ингушетии определили призёров юношеского первенства республики по греко-римской борьбе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, золотые медали в своих весовых категориях завоевали Яндиев Муслим, Мальсагов Асхаб, Героев Ахмед, Харсиев Зелемхан, Оздоев Магомед, Нальгиев Билал, Тутаев Зейнал-Абид, Гадаборшев Умар, Балаев Ахмед, Героев Ислам, Котиев Амир.

Серебряными призёрами турнира стали Калиматов Хамзат, Куркиев Заурбек, Цицкиев Ибрагим, Евлоев Аслан, Амриев Ибрагим, Дзангиев Анзор, Чахкиев Хусейн.

«Бронзу» завоевали Гандаров Ислам, Гантемиров Магомед. Хайров Адам, Белхароев Ислам, Сейнароев Магомед, Вышегуров Имам, Яндиев Ахмед, Оздоев Магомед, Евлоев Хамзат-Хан, Костоев Сулейм, Богатырев Ислам, Хакиев Малик, Боков Назир, Дзангиев Ислам, Арчхоев Саид, Белхароев Аюп, Дзейтов Халит.

По итогам турнира будет сформирована сборная Ингушетии для участия в первенстве СКФО, которое пройдет в Каспийске с 26 по 30 января 2022 года. По результатам первенства СКФО определятся участники юношеского чемпионата России.