В Ингушетии определились финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»

На отборочном этапе, который проходил с 16 февраля по 9 марта, комиссия рассмотрела 15 заявок, 13 из которых прошли в финал.

Финалисты представили жюри свои научно-технологические проекты по следующим направлениям: «Агропромышленные и биотехнологии», «Генетика и биомедицина», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Освоение Арктики и Мирового океана», «Природоподобные и нейтротехнологии».

Отмечается, что победители и призёры финала перейдут на заключительный этап Всероссийского конкурса, который будет проходить в два тура — выполнение задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование.

Напомним, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» — это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Цель конкурса — выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.