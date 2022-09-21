В Ингушетии определились победители I этапа конкурса «Народный участковый-2022»
В Ингушетии определились 6 победителей I этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», сообщает пресс-служба МВД по республике.
Голосование проходило с 11 по 20 сентября, все желающие смогли ознакомиться с анкетами 14 участников конкурса и проголосовать за них на ведомственном сайте.
По итогам первого этапа наибольшее количество голосов набрали:
Беков Беслан Юсупович (ОМВД России по Назрановскому району);
Гуражев Муса Ахметович (МО МВД России «Малгобекский»);
Коригов Мухамед-Тагир Мухарбекович (МО МВД России «Сунженский»);
Мальсагов Руслан Юсупович (Отд МВД России по городу Магасу);
Хутиев Зураб Магомед-Султанович (Отд МВД России по Джейрахскому району);
Шакриев Зелимхан Туганович (ОМВД России по городу Назрани).
Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября также в онлайн-формате.
Победитель получит право представлять Ингушетию в финале всероссийского конкурса МВД России.