Конкурс

В Ингушетии определились победители конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство

0

В Ингушетии второй год подряд проводится конкурс среди жителей, ведущих личное подсобное хозяйство.

«Радует, что число желающих участвовать в нем растет. Если в прошлом году заявки подали 192 семьи, то уже в этом году 296. Правда, условия конкурса мы немного изменили. Участников стало больше, соответственно, я и принял решение увеличить призовые места», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что в прошлом году победителей было 13. «А уже в этом году призовой фонд распределили на 40 мест, чтобы охватить как можно больше людей — два первых, два вторых, одно третье место и 35 поощрительных мест. Победители уже определились, и в ближайшее время мы им торжественно вручим заслуженные награды», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что «все они занимаются важным и нужным делом. В первую очередь они выращивают и производят экологически чистые продукты. В наших сегодняшних условиях жизни совместная работа на приусадебном участке — это отличная возможность отвлечься от суеты, морально и физически разрядиться».

«Где, как не на своем земельном участке, мы сможем забыть о стрессах, плохом настроении и болезнях. А младшему поколению есть чему поучиться на примере старших, например, искусству ведения огорода, которое возможно пригодится им в дальнейшей взрослой жизни. Хочу от души поблагодарить всех, кто трудится на земле и пожелать им богатых урожаев», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии запустят ферму по выращиванию индейки на 5 тыс. голов
Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки
Покупка криптовалюты обернулась для жителя Ингушетии потерей более 260 тыс. рублей
Первый заместитель прокурора Ингушетии проведет прием граждан в ГУП «Ингушавтотранс»
В Ингушетии пройдет акция «Поделись своим знанием»
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Кантышево
Ингушская делегация представит народное творчество в Чечне
Марем Котиева представила Ингушетию на съезде руководителей методических служб в сфере народного творчества
Выставка «Вне времени, эпох и расстояний...» в музее изобразительных искусств Ингушетии продлевается
Мать-героиня будет получать единовременную выплату 1 млн рублей — правительство России
Солисты ансамбля «Ингушетия» стали победителями конкурса «Короли лезгинки»

Главное

Яндекс.Метрика

 