В Ингушетии определились победители конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство

«Радует, что число желающих участвовать в нем растет. Если в прошлом году заявки подали 192 семьи, то уже в этом году 296. Правда, условия конкурса мы немного изменили. Участников стало больше, соответственно, я и принял решение увеличить призовые места», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что в прошлом году победителей было 13. «А уже в этом году призовой фонд распределили на 40 мест, чтобы охватить как можно больше людей — два первых, два вторых, одно третье место и 35 поощрительных мест. Победители уже определились, и в ближайшее время мы им торжественно вручим заслуженные награды», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что «все они занимаются важным и нужным делом. В первую очередь они выращивают и производят экологически чистые продукты. В наших сегодняшних условиях жизни совместная работа на приусадебном участке — это отличная возможность отвлечься от суеты, морально и физически разрядиться».

«Где, как не на своем земельном участке, мы сможем забыть о стрессах, плохом настроении и болезнях. А младшему поколению есть чему поучиться на примере старших, например, искусству ведения огорода, которое возможно пригодится им в дальнейшей взрослой жизни. Хочу от души поблагодарить всех, кто трудится на земле и пожелать им богатых урожаев», — подчеркнул Глава Ингушетии.