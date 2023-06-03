В Ингушетии определились с земельным участком для строительства крупнейшего полигона ТКО

Об этом Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель Минприроды республики Саварбек Холохоев.

По его словам, земельный участок полностью соответствует требованиям строительства соответствующих объектов, имеет удобную логистику.

«Объект будет масштабным, его создание позволит решить множество экологических проблем, которые имеются сегодня в республике, в том числе запретить эксплуатацию и закрыть полигон в сельском поселении Нестеровское, по которому часто поступают жалобы от жителей города Сунжи», — отметил Холохоев.

Строительство полигона планируется при поддержке федерального центра. Также на его территории появится мусоросортировочный комплекс и другие объекты, которые позволят сократить объемы мусора, поступающего на захоронение.

Срок службы полигона составит не менее 25 лет. Объект будет соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. Строительство ориентировочно начнется в 2024 году, а сдать полигон планируется в 2025-м

Руководитель субъекта поддержал проект, отметив, что создание полигона ТКО и комплекса по переработке, сортировке и утилизации мусора позволит решить проблему накопления мусора в регионе.

«За последние годы, благодаря реализации нацпроекта «Экология», нам удалось ликвидировать самые крупные несанкционированные свалки в республике, улучшить экологическое состояние для сотен тысяч жителей республики. А новые объекты только помогут нам закрепить результат и в разы улучшить экологическую среду», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.