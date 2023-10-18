В Ингушетии определился победитель II этапа конкурса «Народный участковый»

Проголосовать за правоохранителей на сайте министерства внутренних дел по республике могли все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого претендента, а также отзывами о них сослуживцев и граждан.

Капитан полиции, получивший большинство голосов, представит Ингушетию на заключительном этапе Всероссийского конкурса. В МВД призвали жителей региона поддержать Батыра Сайнороева.