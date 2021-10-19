В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый»

Республику на заключительном этапе всероссийского конкурса будет представлять участковый уполномоченный ОМВД России по городу Карабулаку, старший лейтенант полиции Магомед Чаниев.

Напомним, голосование проводилось на официальном сайте МВД по Ингушетии 06.мвд. рф. К участию допускались все желающие, которые могли ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и граждан.