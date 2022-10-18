В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022»

Голосование проводилось на официальном сайте силового ведомства «06.мвд.рф». К голосованию допускались все желающие, которые могли ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и граждан.

«Гуражев Муса Ахметович представит нашу республику на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Приглашаем жителей республики поддержать представителя Ингушетии активным голосованием», — отметили в пресс-службе МВД по региону.