Конкурс

В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022»

0

В Ингушетии определился победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Им стал участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» младший лейтенант полиции Муса Гуражев.

Голосование проводилось на официальном сайте силового ведомства «06.мвд.рф». К голосованию допускались все желающие, которые могли ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и граждан.

«Гуражев Муса Ахметович представит нашу республику на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Приглашаем жителей республики поддержать представителя Ингушетии активным голосованием», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
40 предпринимателям Ингушетии выплатили миллионные долги после вмешательства прокуратуры
«Партийный десант» единороссов проверил ход строительства школы в селе Экажево Ингушетии
Художница из Норвегии преподнесла в дар музею ИЗО Ингушетии свою картину
Молодежь из Кабардино-Балкарии прошла по местам боевой славы Ингушетии
В Ингушетии юнармейскому отряду «Орлята» присвоено имя Героя России Адама Хамхоева
На ремонт подстанции «Юго-Западная» в Ингушетии направлено порядка 2 млн рублей
В Ингушетии популяризируют безналичную оплату проезда в общественном транспорте
Дебошир из Ингушетии ответит в суде за нападение на полицейского
В Национальную библиотеку Ингушетии поступил альманах «Мой родной язык»
Юный ингушский спортсмен Ислам Хазбиев стал победителем Всероссийских соревнований по джиу-джитсу
Ингушский грэпплер Гафур Ужахов стал победителем первенства мира

Главное

Яндекс.Метрика

 