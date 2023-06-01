В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»

Как сообщили в Минобрнауки республики, торжественное закрытие конкурса в столичном лицее прошло с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина, сенатора Мухарбека Барахоева и зампредседателя Народного собрания региона Азы Хашиевой.

Призерами конкурса стали учитель английского языка школы № 2 г. Малгобека Шариат Садакиева, учитель математики республиканского детского технопарка «Кванториум» Аиша Циздоева. Лауреаты конкурса — учитель истории средней общеобразовательной школы с. п. Ольгети Хяди Илиева и учитель химии школы № 4 с. п. Кантышево Хава Дударова.

«В объявленный Президентом Российской Федерации Год педагога и наставника данный конкурс несет особую значимость, и наши учителя, участвуя в подобных педагогических состязаниях, получают отличную возможность преодолеть свои страхи, поделиться опытом и приобрести новые знания. Поздравляю победителя, лауреатов и призеров конкурса с достойными выступлениями в региональном этапе конкурса. Желаю всем удачи, творческого вдохновения и новых достижений, а победителю достойно представить нашу республику в федеральном финале конкурса!», — отметила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.