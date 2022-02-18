Благоустройство

В Ингушетии определят лучшие дизайн-проекты благоустройства улиц в ходе голосования

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15 апреля в республике начнется рейтинговое голосование на единой федеральной платформе  по выбору дизайн-проектов общественных территорий для благоустройства в 2023 году, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минстроя региона.

«До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству той или иной территории. Всего на голосование выставлено 44 дизайн-проекта, по два от каждой территории», — сказал представитель ведомства.

По его информации, объекты планируется обустроить в девяти муниципальных образованиях.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В прошлом году Минстрой России запустил сервис обратной связи — единую всероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села. Ингушетия благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения установила показатель, превышающий норму на 15%. Власти рассчитывают, что в этом году регион, как минимум, достигнет показателя, установленного для республики.

По данным пресс-службы, во всех муниципалитетах Ингушетии ведется подготовительная работа. На региональном и муниципальном уровне сформированы рабочие группы, определен перечень общественных территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов.

До 18 марта органы местного самоуправления разместят на платформе всю необходимую информацию о дизайн-проектах.

На 2022 год в Ингушетии отобраны 22 территории с общим объемом финансирования более 136 млн рублей.

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