В Ингушетии опровергли информацию о срыве ЕГЭ по информатике

«Данная информация не соответствует действительности. Только один выпускник столкнулся с проблемой, связанной с неисправностью компьютерной техники. Техническим специалистам не удалось устранить в отведенное для экзамена время выявленные сбои в работе компьютера, в связи с чем, выпускник воспользовался своим правом подачи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Он будет сдавать экзамен в резервный день 27 июня», — отметил сенатор от республики, председатель ГЭК Мухарбек Барахоев.

По его словам, перед началом основного периода экзаменационной кампании были проведены федеральные апробационные мероприятия для проверки готовности техники и специалистов. В ППЭ отработаны нештатные ситуации, которые могут встретиться при проведении ЕГЭ. Апробация прошла без технических сбоев и нарушений в установленные сроки.

«Тем не менее, техника может дать сбой в самый неподходящий момент. Специалисты пытались вовремя наладить работу, но на это ушло слишком много времени. Участник ЕГЭ практически завершил выполнение экзаменационного задания, но для точного результата решил пойти на пересдачу», — пояснил Барахоев, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

С результатами ЕГЭ по информатике участники, сдававшие экзамены 19 и 20 июня, смогут ознакомиться 4 и 5 июля соответственно, участники, которым предстоит сдача экзамена в резервный день, 27 июня, — 13 июля.