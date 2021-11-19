В Ингушетии организовали видеоконференцию с командованием воинских частей в Архангельске и Североморске

В мероприятии приняли участие военком республики Тимур Местоев, председатель комитета солдатских отцов региона Руслан Сагов, представители духовенства, родители военнослужащих, призванных из Ингушетии прошлой осенью (свыше 20 человек).

Данный формат диалога был применён впервые. На видеоконференции обсуждали порядок прохождения военной службы (трудности и проблемы). Кроме того, призывники пообщались с родителями и родственниками. Мероприятие было организовано в зале заседания правительства Ингушетии.

Командование Северного флота высоко оценило усилия властей республики в налаживании диалога и поблагодарило их за предоставленную возможность. Военнослужащие из Ингушетии заверили участников видеоконференции, что достойно будут выполнять указания и приказы старших командиров и начальников, тем самым становясь хорошим примером для своих сослуживцев.