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В Ингушетии организовали встречу молодежи с успешным предпринимателем

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Комитет по делам молодежи Ингушетии организовал встречу представителей молодого поколения с предпринимателем Ахмедом Чапановым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, общение с будущими предпринимателями прошло в формате круглого стола на базе «Бизнес инкубатора» г. Магаса.

«Наша основная цель — вовлечь молодежь в предпринимательство. В век, когда любое наше дело может стать основой для создания бизнеса, такие круглые столы очень важны. Я верю, что молодежь горит своими идеями, а мы расскажем им, как правильно их воплотить», — подчеркнул Ахмед Чапанов.

Отмечается, что участники мероприятия познакомились с основами планирования, начиная с постановки «правильных», мотивирующих целей, а также им рассказали о методе «видеть будущее», который влечет за собой планирование достижимых результатов.

«На семинаре мы смогли почерпнуть полезную информацию. Я давно интересовался предпринимательством, а с чего стартовать — понятия не имел, да и в интернете информация разнилась», — поделился один из слушателей Мустафа Гомкартиев.

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