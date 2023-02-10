В Ингушетии организован пункт сбора помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии

«В Карабулаке организован пункт гумпомощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии», — сказал собеседник издания.

По данным администрации, для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и улучшения гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике организована работа по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза для пострадавших.

Последствия стихийного бедствия ощутили на себе почти 11 млн сирийцев, многим негде спать, у них нет еды и одежды. В то же время отмечается, что из-за западных санкций мировое сообщество не оказывает сирийским властям должной поддержки.

«Жители, государственные и муниципальные служащие Ингушетии могут принять участие в гуманитарной акции. Теплые вещи и предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения можно доставить в городской пункт сбора экстренной помощи, развернутом в здании мэрии», — отметил представитель администрации.

По его словам, необходимы постельные принадлежности, одеяла, зимняя одежда и обувь, продуктовые наборы, продукты питания, консервы и детские питательные смеси, матрасы, гигиенические наборы, лекарства, аптечки первой помощи, осветительные приборы, палатки и электрогенераторы.