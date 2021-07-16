В Ингушетии организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в республике создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на 2 месяца, для стационарного лечения до 1,5-2 месяцев и средств индивидуальной защиты на 5 месяцев. Медикаментозная терапия стационарных больных проводится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями (актуальная версия) Минздрава России.

В настоящее время в Ингушетии функционируют 300 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 36 — реанимационные, свободный коечный фонд составляет 26%. В регионе ведётся регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда, который при необходимости может быть изменён.