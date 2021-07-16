Коронавирус

В Ингушетии организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме

0

В Ингушетии организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в республике создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на 2 месяца, для стационарного лечения до 1,5-2 месяцев и средств индивидуальной защиты на 5 месяцев. Медикаментозная терапия стационарных больных проводится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями (актуальная версия) Минздрава России.

В настоящее время в Ингушетии функционируют 300 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 36 — реанимационные, свободный коечный фонд составляет 26%. В регионе ведётся регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда, который при необходимости может быть изменён.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Видеонаблюдение на выборах в Ингушетии будет вестись с 137 территориальных участков
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час «Профилактика коррупционных правонарушений»
В Назрани собираются благоустроить улицу Хвойную
Ингушский футболист Магомед Оздоев включен в число лучших игроков прошлого сезона
В столице Ингушетии состоялось заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики
В Ингушетии проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации бахчевых культур
Студенты-экологи ИнгГУ проходят практику в полевых условиях
Минспорта Ингушетии привлекли к ответственности за неосвоение средств госпрограмм
Трое мужчин попали под следствие за перевозку бандитов и снабжение их продуктами в Ингушетии
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Ингушетии провёл цикл обучающих семинаров
Банковская гарантия от Сбера: инструкция по применению

Главное

Яндекс.Метрика

 