В Ингушетии организуют конкурс на приготовление самой вкусной лепешки

«Гастрономический фестиваль «Ч1аьпилг» пройдет на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения», — сказал представитель ведомства.

По его словам, ч1аьпилг — визитная карточка ингушской кухни. Это лепешки из тонкого теста на молочной сыворотке с начинкой из картофеля, творога или сыра и зелени. Готовится быстро из самых простых и доступных продуктов, но при этом это невероятно вкусное и сытное блюдо.

Вот уже много веков лепешка не утолщается и не превращается в пирог за счет обильных начинок и добавок.

Ч1аьпилг в Ингушетии популярен, как плов в Узбекистане, морепродукты в Японии и хинкали в Грузии.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 10 рестораторов, артисты ингушской эстрады, кулинары. Одним из важных пунктов программы мероприятия станет конкурс на изготовление самой вкусной лепешки. Победителей состязаний отметят подарками и грамотами.

Основная цель фестиваля — продвижение положительного туристического имиджа Ингушетии и традиционной национальной ингушской кухни, развитие событийного туризма и привлечение туристического потока в регион.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что с начала года республику посетили более 100 тыс. туристов.