Полиомиелит

В Ингушетии организуются мобильные бригады для проведения дополнительной иммунизации от полиомиелита

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В Ингушетии организуются мобильные медицинские бригады для проведения дополнительной вакцинации детей против полиомиелита, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Хяди Угурчиева.

«Мы сейчас активно готовимся к дополнительной массовой иммунизации, в том числе формируем прививочные, выездные мобильные бригады с привлечением всего врачебного и среднего медперсонала участковой сети, в каждом школьном, дошкольном и медицинском учреждениях разворачиваем пункты вакцинации», — сказала Угурчиева.

Также она отметила, что по вопросам о дополнительной иммунизации организована единая «горячая линия»: 8 (988) 124-15-70. Специалисты отвечают на вопросы жителей ежедневно с 9 до 20 часов.

Напомним, что в регионе дополнительная вакцинация детей от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев будет проводиться независимо от ранее проведенных профилактических прививок. Она пройдет в два этапа: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля текущего года.

Премьер-министр республики Владимир Сластенин призвал жителей региона подойти к актуальному вопросу ответственно, особенно родителей.

«Нужно помнить, что болезни, которые можно предотвратить благодаря вакцинации, могут привести к тяжелым осложнениям на всю жизнь, и это относится в том числе к полиомиелиту, который поражает нервную систему и приводит к параличу», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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