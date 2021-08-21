В Ингушетии осенью высадят 2 тыс. саженцев ясеня, акации, белого клена и липы

Минприроды республики приглашает присоединиться к мероприятию всех желающих, в том числе — волонтеров, экологов, студентов и школьников.

Отмечается, что акция призвана привлечь внимание населения к вопросам сбережения лесных ресурсов из-за угрозы возникновения лесных пожаров. Проходит она в рамках национального проекта «Экология».

В ведомстве напомнили, что за два года на территории Ингушетии высажено около 40 тыс. деревьев.