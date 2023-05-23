В Ингушетии оштрафовали присвоившего 900 тыс. рублей гендиректора строительной фирмы

Отмечается, что обвиняемый в 2014-2015 годах, путем завышения объемов и стоимости выполненных работ, похитил бюджетные средства, выделенные на строительство эндокринологического диспансера в городе Магасе, причинив Минстрою региона ущерб в крупном размере.

Приговором Магасского районного суда мужчине с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба на сумму 700 тыс. рублей, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Одновременно суд удовлетворил иск городской прокуратуры о взыскании с осужденного невозмещенных им 200 тыс. рублей.