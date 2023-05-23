Штраф

В Ингушетии оштрафовали присвоившего 900 тыс. рублей гендиректора строительной фирмы

0

В Ингушетии оштрафовали присвоившего 900 тыс. рублей 39-летнего гендиректора строительной фирмы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый в 2014-2015 годах, путем завышения объемов и стоимости выполненных работ, похитил бюджетные средства, выделенные на строительство эндокринологического диспансера в городе Магасе, причинив Минстрою региона ущерб в крупном размере.

Приговором Магасского районного суда мужчине с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба на сумму 700 тыс. рублей, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Одновременно суд удовлетворил иск городской прокуратуры о взыскании с осужденного невозмещенных им 200 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ислам Хазбиев стал победителем открытого чемпионата Северо-Запада по бразильскому джиу-джитсу
С начала года в Дом ветеранов Ингушетии было направлено на отдых и лечение более 150 человек
Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем турнира по вольной борьбе
В течение недели сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров
За хранение гранаты и патронов житель Ингушетии получил 3,5 года колонии
Глава Ингушетии напомнил выпускникам, что деятельность на благо людей — это главная ценность
В Назрани провели региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД»
Благодаря помощи Главы Ингушетии 11 жителей региона смогут совершить хадж
Правоохранители Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма
В Ингушетии провели инфотур для руководителей и менеджеров турфирм регионов России
Жительницу Ингушетии заподозрили в мошенничестве на 6,7 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 