Штраф

В Ингушетии оштрафован сбытчик суррогатного алкоголя

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Вынесен приговор 29-летнему жителю Ингушетии за сбыт суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Как установлено в ходе предварительного следствия, в апреле этого года житель республики с целью получения материальной выгоды, находясь в помещении магазина в городе Карабулаке, незаконно сбывал разлитую по бутылкам спиртосодержащую жидкость.

В ходе осмотра места происшествия в помещении магазина изъято несколько ящиков аналогичной продукции.

По уголовному делу проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, результаты которых подтвердили наличие в указанной спиртосодержащей жидкости вредоносных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья потребителей.

Приговором суда фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, говорится в релизе.

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