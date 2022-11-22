В Ингушетии оштрафован сбытчик суррогатного алкоголя
Вынесен приговор 29-летнему жителю Ингушетии за сбыт суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Как установлено в ходе предварительного следствия, в апреле этого года житель республики с целью получения материальной выгоды, находясь в помещении магазина в городе Карабулаке, незаконно сбывал разлитую по бутылкам спиртосодержащую жидкость.
В ходе осмотра места происшествия в помещении магазина изъято несколько ящиков аналогичной продукции.
По уголовному делу проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, результаты которых подтвердили наличие в указанной спиртосодержащей жидкости вредоносных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья потребителей.
Приговором суда фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, говорится в релизе.