В Ингушетии оштрафованы владельцы торговых точек за реализацию упакованной воды без маркировки
После обращения руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Ингушетии прокуратурой города Карабулака проведена проверка торговых точек, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Установлено, что в нарушении требований закона, в пяти объектах торговли реализуется питьевая вода без регистрации в информационной системе маркировки. Данная продукция выставлена на витрине торговых объектов, что является подтверждением факта цели сбыта.
Прокурором города в отношении владельцев торговых точек возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.5 КоАП России, которые направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по республике.
По результатам их рассмотрения виновные лица оштрафованы на общую сумму 15 тыс. рублей.