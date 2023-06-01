В Ингушетии оштрафованы владельцы торговых точек за реализацию упакованной воды без маркировки

Установлено, что в нарушении требований закона, в пяти объектах торговли реализуется питьевая вода без регистрации в информационной системе маркировки. Данная продукция выставлена на витрине торговых объектов, что является подтверждением факта цели сбыта.

Прокурором города в отношении владельцев торговых точек возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.5 КоАП России, которые направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по республике.

По результатам их рассмотрения виновные лица оштрафованы на общую сумму 15 тыс. рублей.