Прокуратура

В Ингушетии оштрафованы владельцы торговых точек за реализацию упакованной воды без маркировки

0

После обращения руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Ингушетии прокуратурой города Карабулака проведена проверка торговых точек, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в нарушении требований закона, в пяти объектах торговли реализуется питьевая вода без регистрации в информационной системе маркировки. Данная продукция выставлена на витрине торговых объектов, что является подтверждением факта цели сбыта.

Прокурором города в отношении владельцев торговых точек возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.5 КоАП России, которые направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по республике.

По результатам их рассмотрения виновные лица оштрафованы на общую сумму 15 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»
ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики
В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности
В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма
В Назрани активно ведутся экологические и санитарные работы в преддверии Дня Республики Ингушетия
В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани
В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома
Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии
ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»

Главное

Яндекс.Метрика

 