В Ингушетии осудили иностранного гражданина за попытку организации незаконной миграции

Напомним, в январе текущего года пограничниками в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был выявлен гражданин, организовавший незаконное пребывание иностранцев на территории региона в нарушение действующего законодательства.

Было установлено, что лицо разместило в одном из домовладений более 20 иностранных граждан. Несмотря на законность их въезда на территорию России, двое из них нарушили сроки пребывания в стране и находились без действительных документов, удостоверяющих личность.

В отношении организатора противоправной деятельности пограничным управлением было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК России.