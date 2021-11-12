В Ингушетии осудили мужчину за хранение оружия и махинации с жильем детей-сирот

«Установлено, что Минобрнауки Ингушетии в 2016-2017 годах с ООО «Мрия» заключило два госконтракта на приобретение 59 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Злоумышленник, являясь замгендиректора общества, с помощью подложных документов похитил более 10 млн рублей, перечисленных министерством в качестве оплаты за семь квартир», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его данным, он подготовил акты приема-передачи жилья с ложными сведениями о том, что ООО передало министерству соответствующие условиям госконтракта квартиры, которые фактически принадлежали другим лицам.

Кроме того, в ходе обыска домовладения обвиняемого сотрудники регионального управления ФСБ нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по иску министерства образования и науки республики суд вынес решение о взыскании с осужденного похищенных денежных средств.

Приговор не вступил в законную силу.

Пострадавшим от действий злоумышленника предоставлены благоустроенные квартиры.