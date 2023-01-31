Приговор

В Ингушетии осудили мужчину за пьяное ДТП с жертвой

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Назрановский районный суд вынес приговор местному жителю за ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что 40-летний мужчина 28 июня 2022 года на территории автозаправочной станции управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение правил дорожного движения он допустил наезд на 39-летнего пешехода и скрылся с места преступления», — сказал представитель надзорного ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в результате автомобильной аварии мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Его действия были квалифицированы по пунктам «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Мужчина получил 6 лет лишения свободы. Отбывать срок виновник ДТП будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу

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