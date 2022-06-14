Криминал

В Ингушетии осудили судебного пристава за хищение свыше 29 млн рублей со счетов умерших

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Бывшего судебного пристава в Ингушетии, похитившего в 2019 году со счетов умерших граждан свыше 29 млн рублей, приговорили к 8 годам исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник, являясь судебным приставом — исполнителем Назрановского городского отдела судебных приставов УФССП по РИ, похитил свыше 29 млн рублей, находившихся на банковских счетах шести умерших граждан, путем незаконного обращения на них взыскания по подложным исполнительным документам и последующего перечисления на подконтрольные ему банковские счета своих знакомых», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285, чч. 1, 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере; злоупотребление должностными полномочиями; легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном и особо крупном размере).

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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