Наркотики

В Ингушетии осудят жителя Ярославской области за попытку сбыть мефедрон

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В Ингушетии осудят 27-летнего жителя Ярославской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемый бесконтактным способом через «закладки» приобрел в регионе партию синтетического наркотика более 212 граммов в четырех свертках.

Однако реализовать мефедрон он не сумел, поскольку был задержан правоохранителями 10 марта текущего года в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района с поличным. Мужчина был заключен под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении лица, сбывшего ему наркотики, дело выделено в отдельное производство.

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