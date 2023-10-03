В Ингушетии осудят жителя Ярославской области за попытку сбыть мефедрон

Обвиняемый бесконтактным способом через «закладки» приобрел в регионе партию синтетического наркотика более 212 граммов в четырех свертках.

Однако реализовать мефедрон он не сумел, поскольку был задержан правоохранителями 10 марта текущего года в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района с поличным. Мужчина был заключен под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении лица, сбывшего ему наркотики, дело выделено в отдельное производство.