Приговор

В Ингушетии осужден виновник ДТП с двумя пострадавшими

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В Ингушетии осужден 30-летний виновник дорожно-транспортного происшествия с двумя пострадавшими, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина, не имея права на управление автомашиной, 5 октября прошлого года за рулем Lada Priora в сельском поселении Яндаре Назрановского района выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada-217030, и далее с автомобилем аналогичной марки, двигавшимся вслед за ним.

В результате ДТП пассажир автомобиля обвиняемого и водитель второй машины получили тяжкие телесные повреждения.

Назрановский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на его иждивении 4-х несовершеннолетних детей, назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также фигуранта лишили права управления ТС на два года.

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