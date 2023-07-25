В Ингушетии осужден виновник ДТП с двумя пострадавшими

Судом установлено, что мужчина, не имея права на управление автомашиной, 5 октября прошлого года за рулем Lada Priora в сельском поселении Яндаре Назрановского района выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada-217030, и далее с автомобилем аналогичной марки, двигавшимся вслед за ним.

В результате ДТП пассажир автомобиля обвиняемого и водитель второй машины получили тяжкие телесные повреждения.

Назрановский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на его иждивении 4-х несовершеннолетних детей, назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также фигуранта лишили права управления ТС на два года.