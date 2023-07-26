Приговор

В Ингушетии осужден виновник «пьяного» ДТП с пострадавшим

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В Ингушетии осужден 46-летний житель Назрановского района за «пьяное» ДТП, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что ранее судимый и лишенный водительских прав мужчина, 30 ноября минувшего года на автомобиле Lada Granta, следуя по автодороге «Назрань-Долаково» в сельском поселении Кантышево, совершая обгон, допустил лобовое столкновение с «ВАЗ-217030». После удара «Приору» отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии пассажир второй машины получил тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя, не отбытого наказания по предыдущему приговору, наличия на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, возмещения причиненного потерпевшим ущерба, Назрановский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортным средством на 4 года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

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