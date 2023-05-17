Кража

В Ингушетии осужден житель Краснодарского края за хищение денег из аптеки

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К 1,5 годам колонии строгого режима приговорили в Ингушетии 40-летнего рецидивиста из Краснодарского края за кражу денег из аптеки, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что мужчина 28 февраля текущего года в городе Карабулаке, находясь в помещении ООО «Московские аптеки», похитил из кассового аппарата 16 тыс. рублей, которые спрятал в карман куртки. Однако, его преступные действия стали носить открытый характер, поскольку явились очевидными для провизора, которая стала требовать вернуть похищенные деньги.

Отмечается, что осужденный пытался сбежать, но его противоправные действия были пресечены вмешавшимися в происходящее посетителями аптеки.

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