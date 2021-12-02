В Ингушетии осужден житель Владикавказа за незаконное приобретение и хранение боеприпасов
В Ингушетии на год условно осужден 49-летний житель Владикавказа за незаконное приобретение и хранение 12 автоматных патронов калибра 5,45×39 мм, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Указанные боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в мае этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия на территории нового автовокзала в городе Назрани.
Приговором Магасского районного суда Ингушетии мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.