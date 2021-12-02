В Ингушетии осужден житель Владикавказа за незаконное приобретение и хранение боеприпасов

Указанные боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в мае этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия на территории нового автовокзала в городе Назрани.

Приговором Магасского районного суда Ингушетии мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.