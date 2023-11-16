Прокуратура

В Ингушетии осужденный возместил затраты на лечение избитого им человека

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После вмешательства прокуратуры республики осужденный возместил затраты на лечение избитого им человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам собеседника издания, ответчик в августе 2020 года причинил тяжкий вред здоровью местному жителю, за что был осужден. Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств территориального фонда ОМС.

В целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также для компенсации затрат, понесенных ТФОМС, прокурор Назрани обратился в Магасский районный суд с иском о взыскании со злоумышленника 40,5 тыс. рублей.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

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