В Ингушетии от кори привито около 7 тыс. человек

В ходе заседания в правительстве республики под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина, замминистра здравоохранения Аминат Настаева сообщила, что число подлежащих вакцинации составляет более 7 тыс. человек, из них свыше 5 700 детей. На сегодня с нарастающим итогом привиты почти все (95,6%), в том числе дети — 5 546 (96,2%).

Она отметила, что в медучреждениях созданы прививочные мобильные бригады, а участковой сетью проводятся подворовые обходы. Также активизирована работа иммунологических комиссий по пересмотру медицинских отводов с целью контроля их обоснованности.

Относительно полиомиелита, Аминат Настаева привела следующие цифры: из подлежащих дополнительной иммунизации против полиомиелита 72 574 детей, на сегодня вакцинировано более половины (37 067 человек).

«Мы постоянно проводим разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от прививок на предмет их безопасности, включая телесюжеты, радиоэфиры и печатные публикации, круглые столы, семинары и так далее», — заключила замминистра.

Премьер положительно оценил работу профильных ведомств по иммунизации населения против названных инфекционных болезней. Он также напомнил, что прививки против кори и полиомиелита являются крайне важными мерами для обеспечения здоровья населения, и являются бесплатными для всех детей.

«Эти два заболевания до сих пор представляют серьезную угрозу для детей и могут привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или даже смерть. Защита здоровья детей должна быть приоритетом для всех нас, и проведение иммунизации является важным шагом в достижении этой цели. Призываю родителей сознательно подходить к этому вопросу», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.