В Ингушетии от коронавируса привилось более 160 тыс. человек

Об этом на заседании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщила замминистра здравоохранения Амина Настаева, отметив, что, таким образом, в республике привито 59,3% от числа населения, подлежащего вакцинированию и 68,6% от общего количества полученной вакцины.

«Из общего количества полученной вакцины 130074 человека привились вакциной «ГамКовидВак», 9648 жителей воспользовались «ЭпиВакКороной», 1503 человека — «КовиВак» и 19892 человека — «Спутник Лайт»», — цитирует Настаеву пресс-служба Главы и правительства региона.

По данным регионального Минздрава, республикой в настоящий момент получено 246870 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.

Замминистра добавила, что в регионе продолжают функционировать 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, подлежащие вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в республике организовано оказание медицинской помощи пациентам на дому. Создано 6 амбулаторных ковид-центров, сформированы бригады для работы с больными. Функционирующая «горячая линия» подключена к единому номеру 122, который обслуживают 10 операторов колл-центра.

В Ингушетии по состоянию на 15 ноября количество заболевших достигло 24888 человек, из них выздоровело 23101, смертельных случаев — 401.