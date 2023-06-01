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В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома

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В Малгобекском районе расследуют инцидент с гибелью местного жителя на территории заброшенного домовладения, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в больницу сельского поселения Вознесенское доставлен труп жителя Сагопши 2001 года рождения», — сказал собеседник.

Полицейские выяснили, что смерть молодого человека наступила, предположительно, от удара током. Мужчина погиб на территории заброшенного дома во время сбора цветного металла для продажи. Обстоятельства инцидента устанавливают в рамках назначенной проверки.

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