В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в больницу сельского поселения Вознесенское доставлен труп жителя Сагопши 2001 года рождения», — сказал собеседник.

Полицейские выяснили, что смерть молодого человека наступила, предположительно, от удара током. Мужчина погиб на территории заброшенного дома во время сбора цветного металла для продажи. Обстоятельства инцидента устанавливают в рамках назначенной проверки.