В Ингушетии откроется молодежная ярмарка вакансий
Жителей и гостей Ингушетии приглашают на молодежную ярмарку вакансий, отмечая, что это уникальная возможность найти работу, связать себя с будущей профессией.
Как сообщили в молодежном ведомстве республики, больше 8 организаций предложат соискателям 10 октября в Назрани свои выгодные условия. Мероприятие пройдёт на улице Московская, 1, в Парк-Арбате. Начало — в 10:00 мск.
«Любой желающий будет иметь возможность пообщаться с представителями производственной сферы напрямую и задать интересующие вопросы относительно рабочих мест», — отметили организаторы ярмарки.