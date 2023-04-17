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В Ингушетии откроют новый медицинский комплекс за 387 млн руб.

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В городе Сунжа в этом году завершатся все работы на объекте строительства поликлиники на 300 посещений в смену с отделением функциональной диагностики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Проект реализуют в этом году по федеральной целевое программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ», — сказал представитель кабинета министров.

По его данным, на объекте выполнен основной объем строительно-монтажных работ, возведен четырехэтажный медицинский комплекс общей площадью свыше 7 тыс. кв. м. К зданию подведены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена отделка стен и пола, сделаны отопление и вентиляция, проложены водопровод и канализация.

Сейчас устраняются внутренние недоделки и ведется благоустройство прилегающей территории.

В новом корпусе поликлиники запроектировано отделение женской консультации, травматологическое отделение, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты врачей-инфекционистов, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, урологические кабинеты, терапевтическое и стоматологическое отделения.

Кроме того, предусмотрено размещение отделений ректороманоскопии и гастроскопии, лаборатория срочных анализов и клинико-диагностическая лаборатория. Также в здании разместятся физиотерапевтическое отделение, кабинет рефлексотерапии, дневной стационар на 10 коек и центральное стерилизационное отделение.

В цокольном этаже расположатся технические помещения, узел связи, АТС, кроссовая, медицинская библиотека, архив, гардеробы для техперсонала и медперсонала, буфет для персонала, конференц-зал с фойе. Поликлинику полностью оснастят современным оборудованием и мебелью.

Общая площадь помещений новой поликлиники составит 1 тыс. 852 кв. м. Объем финансирования — более 387 млн руб. Возведение нового корпуса осуществляется на территории действующей центральной районной больницы.

Здание будет готово к эксплуатации в этом году.

 

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