В Ингушетии откроют отделение психосоциальной реабилитации наркозависимых

Об этом сообщила вице-премьер — министр образования и науки республики Эсет Бокова на совещании под руководством заместителя полпреда Президента России в СКФО Владимира Надыкто, проходившем в режиме видеосвязи.

«В июле мы планируем открыть отделение психосоциальной реабилитации, общепсихиатрическое отделение, в том числе для детей, отделение «телефон доверия». Кабинеты уже оснащены всем необходимым оборудованием», — отметила Бокова.

Вице-премьер добавила, что в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Российской Федерации» завершено строительство психоневрологического диспансера в сельском поселении Плиево Назрановского района и республиканского психоневрологического и наркологического диспансера на 150 коек (100 посещений в смену) в городе Назрани.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Хяди Угурчиева сообщила, что ведомством ведется активная профилактическая работа в СМИ республики. Кроме того, в наркологических учреждениях республики организована работа по проведению профилактических медицинских осмотров по раннему выявлению потребителей наркотиков и психотропных веществ из числа школьников и студентов. А по инициативе управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону практикуется совместный поадресный обход лиц, состоящих на наркологическом учете.

«Наши наркологические учреждения ведут работу, тесно взаимодействуя с правоохранительными органами, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в рамках которой проводятся и совместные профилактические мероприятия. Основная цель этой налаженной совместной профилактической работы — снижение наркотизации населения», — цитирует Бокову пресс-служба Главы и правительства республики.