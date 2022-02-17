В Ингушетии откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень

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В Ингушетии открыты продажи авиабилетов на прямые рейсы из города Магаса в Самару, Сочи и Тюмень, это новые направления.

С началом весенне-летнего периода 2022 года авиакомпания «ЮТэйр» будет выполнять полеты по следующим направлениям: с 1 апреля по вторникам рейсы Магас — Тюмень воздушным судном типа Boeing-737, стоимость билетов — от 4685 руб; с 4 июня по вторникам и субботам рейсы Магас — Сочи воздушным судном типа ATR-72, стоимость билетов — от 2685 руб.

Также, авиакомпания Red Wings с 1 мая 2022 г. по четвергам и воскресеньям будет выполнять авиарейсы по маршруту Магас — Самара воздушным судном типа «СуперДжет-100», стоимость билетов составляет от 3600 руб.

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