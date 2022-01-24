Память

В Ингушетии открылась выставка к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда

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Активисты регионального отделения Народного фронта совместно с юнармейцами Ингушетии в рамках патриотического проекта «Памяти героев», к 78-й годовщине снятия блокады северной столицы России, организовали выставку «Блокада Ленинграда глазами художников» в Малгобекском музее боевой и трудовой славы.

Напомним, что ежегодно 27 января в стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятная дата установлена в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года.

«Мы получили в дар от Евгения Ненашева, директора благотворительного фонда имени Александра Петровича Мамкина, рисунки бойцов Красной Армии периода 1941-1945 годов. Это очень ценный и трогательный подарок. Рисунки, выполненные простым карандашом и запечатленные обычными людьми, которые волею судьбы стали очевидцами тех трагических событий в истории нашей страны», — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Ингушетия Мадина Богатырева.

Выставку рисунков посетили школьники, студенты вузов и колледжей, представители общественных организаций и СМИ.

В коллекции представлены 68 военных рисунков. Выставка продлится до 1 февраля. Среди авторов представленных широкой публике произведений живописи значатся как известные имена, так и неподписанные работы неизвестных солдат.

«С помощью рисования можно познакомить детей с искусством, отражающим события военных лет, расширить знания о Великой Отечественной войне, о ее защитниках и героях и развить творческие способности. Важно воспитывать гордость за подвиг нашего народа, желание беречь мир, а также прививать чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к ее истории», — отметил член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Магомед Муружев.

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