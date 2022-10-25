В Ингушетии открыли автодорогу «Экажево-Сурхахи» после капремонта

«Сегодня вместе со старейшинами с.п. Экажево провели символический запуск движения по дорожному полотну. Уверен, что значительные перемены радуют автолюбителей. На участке заменили и укрепили основание и уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя толщиной 19 сантиметров. Кроме того, здесь появились тротуары, обустроены остановки с павильонами, установлены отбойники и новые знаки, нанесена разметка термопластиком», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики отметил, что Ингушетия последние три года в тройке лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«За это время в республике обновили около 180 км дорог. Каждый год наши дорожники выполняют значительный объем работ — это один из добрых знаков успешного развития дорожной инфраструктуры и логистики», — добавил Калиматов, выразив благодарность специалистам и работникам Минавтодора региона за добросовестный труд.