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В Ингушетии открыли автодорогу «Экажево-Сурхахи» после капремонта

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В рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в Ингушетии провели капитальный ремонт автодороги «Экажево-Сурхахи». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня вместе со старейшинами с.п. Экажево провели символический запуск движения по дорожному полотну. Уверен, что значительные перемены радуют автолюбителей. На участке заменили и укрепили основание и уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя толщиной 19 сантиметров. Кроме того, здесь появились тротуары, обустроены остановки с павильонами, установлены отбойники и новые знаки, нанесена разметка термопластиком», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики отметил, что Ингушетия последние три года в тройке лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«За это время в республике обновили около 180 км дорог. Каждый год наши дорожники выполняют значительный объем работ — это один из добрых знаков успешного развития дорожной инфраструктуры и логистики», — добавил Калиматов, выразив благодарность специалистам и работникам Минавтодора региона за добросовестный труд.

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