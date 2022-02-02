В Ингушетии открыли очередной центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

Центр, создание которого велось в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», запущен на базе школы № 13 г. Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики. В мероприятии приняли участие заместители министра образования и науки региона Зарема Падиева и Ахмед Парагульгов.

С приветственным словом к участникам церемонии открытия обратилась Зарема Падиева. Поздравив всех с открытием столь значимого института повышения профмастерства педагогов, замминистра зачитала приветственный адрес министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

«Современная школа требует постоянного совершенствования профессионального мастерства учителей. В центре созданы все условия для начала действительно непрерывного процесса улучшения профкомпетенций и повышения квалификации педагогов и управленческих кадров образовательных организаций региона», — говорится в приветственном адресе.

Современное образовательное пространство оснащено аудиториями с компьютерной техникой, студией для записи цифрового контента, конференц-залом, оборудованным системой видео-конференц-связи.

Напомним, центр непрерывного повышения профессионального мастерства призван обеспечить персонифицированное повышение квалификации и адресную поддержку педагогов на основе выявленных профессиональных дефицитов.