В Ингушетии открыли очередной центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

0

В Ингушетии открылся центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Центр, создание которого велось в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», запущен на базе школы № 13 г. Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики. В мероприятии приняли участие заместители министра образования и науки региона Зарема Падиева и Ахмед Парагульгов.

С приветственным словом к участникам церемонии открытия обратилась Зарема Падиева. Поздравив всех с открытием столь значимого института повышения профмастерства педагогов, замминистра зачитала приветственный адрес министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

«Современная школа требует постоянного совершенствования профессионального мастерства учителей. В центре созданы все условия для начала действительно непрерывного процесса улучшения профкомпетенций и повышения квалификации педагогов и управленческих кадров образовательных организаций региона», — говорится в приветственном адресе.

Современное образовательное пространство оснащено аудиториями с компьютерной техникой, студией для записи цифрового контента, конференц-залом, оборудованным системой видео-конференц-связи.

Напомним, центр непрерывного повышения профессионального мастерства призван обеспечить персонифицированное повышение квалификации и адресную поддержку педагогов на основе выявленных профессиональных дефицитов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Коммолодёжи Ингушетии подписал соглашение о трудоустройстве студентов и безработных региона в городе Пятигорске
В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские
Минсельхоз Ингушетии продлил срок приёма документов для предоставления субсидий в рамках гектарной поддержки
Власти Малгобека Ингушетии модернизируют сети уличного освещения
В столице Ингушетии состоится приём граждан уполномоченным по правам человека в регионе совместно с руководителем республиканской Госинспекции труда
В Ингушетии задержали банду, подозреваемую в переделке и сбыте оружия
Мемориальный комплекс Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на февраль
На поддержку начинающих фермеров в Ингушетии выделили 74 млн рублей
В Ингушетии готовятся к проведению Декады родного языка
Энергетики Ингушетии пресекли хищение электроэнергии на 5,3 млн рублей
Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона

Главное

Яндекс.Метрика

 