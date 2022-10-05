В Ингушетии открыли самую высокогорную воркаут-площадку от компании «Спортмастер»

По информации Коммолодёжи Ингушетии, на мероприятии побывали Сергей Дроздов — начальник отдела по связям с государственными и общественными организациями ООО «Спортмастер», и председатель молодёжного ведомства республики Адам Мальсагов.

Сообщается, что на новой спортивной площадке прошёл турнир среди детей, увлекающихся легкой атлетикой. Состязание проходило по пяти видам воркаут-упражнений. Участники соревнований получили ценные призы и подарки от «Спортмастера», грамоты и сертификаты.

Напомним, это самая высокогорная спортивная площадка, которая была установлена в рамках акции «Поколение Спортмастер».