В Ингушетии открыли школу с мастерскими для обработки ткани и металла

«В арсенале новой школы имеются специальные кабинеты иностранного языка и информатики, оборудованных современной компьютерной техникой, два пассажирских лифта и мастерские для обработки ткани, дерева и металла», — сказал представитель кабинета министров.

Как отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на церемонии, в Ингушетии возводятся новые детсады, дороги, стадионы, многоместные учебные учреждения и предприятия. Республика в настоящее время в этом плане получает большую помощь и поддержку федеральных властей.

«Сдавая современную школу в эксплуатацию, мы каждый раз открываем важнейший центр социального развития любимой республики. Убежден, еще данная школа, безусловно, на многие десятилетия будет центром всестороннего развития подрастающего поколения, местом воспитания настоящих патриотов, достойных граждан российского государства», — заявил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что республика избавится от двухсменки в школах к 2025 году.