В Ингушетии открыли школу в честь погибшего от рук бандитов Героя России Алихана Калиматова

Школа рассчитана на 720 мест. Она построена на месте снесенной старой четвертой школы, где учился Алихан Калиматов. На возведение объекта направлено более 550 млн руб. Общая площадь четырехэтажного общеобразовательного учреждения составляет более 13,7 тыс. кв. м, а вся территория — почти 39,4 тыс. кв. м.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе церемонии в республике до конца года планируется открыть более 20 школ и около десяти детсадов.

«В Ингушетии успешно реализуются нацпроекты, строятся школы, новые дороги, детсады. Все это преображается благодаря всемерной поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, который уделяет большое внимание демографической ситуации. Мы живем в прекрасном государстве, неотъемлемой частью этой страны является Ингушетия. Хочу поблагодарить всех строителей за качественную работу и прекрасную школу», — сказал Глава региона.

Руководитель субъекта отметил, что благодаря таким самоотверженным людям, как Алихан Калиматов и другим стражам правопорядка, которые пожертвовали своими жизнями, республика процветает, в регионе спокойно, налажена мирная жизнь. Увековечение памяти таких героев не дает забывать об их доблести и подвигах.

Проектировщики предусмотрели большой актовый зал, столовую, спортзал, учебные кабинеты и предметные лаборатории. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья имеются два лифта и удобные пандусы на входе в учебное заведение.

Как сообщили в Минстрое региона, на территории образовательного учреждения есть большая многофункциональная спортивная площадка, где созданы все условия для игры в футбол, волейбол, баскетбол, построена беговая дорожка. По поручению Главы Ингушетии подъезд к школе благоустроили, проложили асфальт на улице Менделеева

Строительные работы на объекте были начаты в конце 2020 года в рамках реализации национального проекта «Образование».

Напомним, 17 сентября 2007 года близ федеральной трассы в районе села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии автомобиль Алихана Калиматова был обстрелян неизвестными. От полученных ран он скончался в больнице. При проведении следственных действий в его теле было обнаружено 15 пуль (в его автомашине насчитали более 130 пулевых пробоин, выпущенных из стрелкового оружия разного калибра).

Указом президента РФ от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову присвоено звание Героя России (посмертно).

В сентябре 2017 года в ингушской столице Магасе открыли мемориальную плиту к 10-летию трагической гибели подполковника на центральной улице, которая будет носить его имя. В декабре минувшего года в мемориале в память о Героях Отечества перед зданием управления ФСБ по Самарской области увековечили имя Калиматова.