СВО

В Ингушетии открыли сквер в честь погибшего участника СВО Зелемхана Вышегурова

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В Гамурзиевском административном округе Назрани прошло открытие сквера имени военнослужащего из Ингушетии Зелемхана Вышегурова, погибшего при исполнении в ходе СВО на Украине, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В мероприятии приняли участие и родственники Зелемхана, и руководство города, и жители Назрани. Ранее, инициативные граждане Гамурзиево и родственники Вышегурова обратились к главе Назрани Урусхану Евлоеву с предложением назвать строящийся сквер в честь погибшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сквер построен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это одна из четырех благоустроенных территорий в Назрани в 2022 году, выбранная жителями города путем голосования», — добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 18 ноября, по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова из региона участникам СВО на Украине доставили 20 тонн гуманитарной помощи.

Он содержит продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты.

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