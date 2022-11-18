В Ингушетии открыли сквер в честь погибшего участника СВО Зелемхана Вышегурова

«В мероприятии приняли участие и родственники Зелемхана, и руководство города, и жители Назрани. Ранее, инициативные граждане Гамурзиево и родственники Вышегурова обратились к главе Назрани Урусхану Евлоеву с предложением назвать строящийся сквер в честь погибшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сквер построен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это одна из четырех благоустроенных территорий в Назрани в 2022 году, выбранная жителями города путем голосования», — добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 18 ноября, по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова из региона участникам СВО на Украине доставили 20 тонн гуманитарной помощи.

Он содержит продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты.