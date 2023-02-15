Детство

В Ингушетии открылись более 100 первичных отделений «Движения первых»

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В республике открылись 105 первичных отделений «Движения первых» на базе 98 школ, двух колледжей, Ингушского госуниверситета, учреждении ДПО и молодежных центров. До конца полугодия планируется охват еще 47 школ, 22 колледжей, а также учреждений культуры и спорта, сообщили «Ингушетии» в региональном правительстве.

Собеседник издания напомнил, что деятельность Российского общественно-государственного движения детей и молодежи направлена на всестороннее развитие участников.

Ребята будут работать по различным направлениям в сфере образования, науки, технологий, труда, культуры и так далее. В организацию могут вступать дети и подростки от 6 до 17 лет, а с 18 лет они смогут реализовать себя в качестве наставников и вожатых.

Напомним, что в апреле прошлого года глава государства Владимир Путин поддержал идею создания в стране детско-молодежной организации. В декабре 2022 года состоялся первый съезд организации, в работе которого приняли участие 13 школьников из Ингушетии.

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