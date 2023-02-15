В Ингушетии открылись более 100 первичных отделений «Движения первых»

Собеседник издания напомнил, что деятельность Российского общественно-государственного движения детей и молодежи направлена на всестороннее развитие участников.

Ребята будут работать по различным направлениям в сфере образования, науки, технологий, труда, культуры и так далее. В организацию могут вступать дети и подростки от 6 до 17 лет, а с 18 лет они смогут реализовать себя в качестве наставников и вожатых.

Напомним, что в апреле прошлого года глава государства Владимир Путин поддержал идею создания в стране детско-молодежной организации. В декабре 2022 года состоялся первый съезд организации, в работе которого приняли участие 13 школьников из Ингушетии.