В Ингушетии открылось 28 счетных участков для очного предварительного голосования партии «Единая Россия»

«Сегодня есть возможность проявить свою гражданскую позицию у каждого, кто не успел это сделать во время онлайн-голосования, которое проходило в предыдущие дни. Каждый житель сможет в удобное для него время подойти к любому из счетных участков и отдать голос за того, кто по праву его заслужил», — отметил Илезов.

Кроме того, все участки очного голосования обеспечены и средствами личной защиты граждан.

«Во время проведения предварительного голосования мы, безусловно, будем соблюдать все требования по предотвращению коронавирусной инфекции. На места для голосования уже доставлены средства защиты. На каждом участке будут находиться антисептики, маски и перчатки. Все необходимые меры будут выполнены в полном объеме», — добавил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»- Зайт Орцханов.

Напомним, подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание Ингушетии утвердят на съезде партии 19 июня.