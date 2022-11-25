В Ингушетии открылось региональное отделение организации «Союз архитекторов России»

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В Народном собрании Республики Ингушетия рассказали об открытии регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России».

Отмечается, что Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» объединяет в своих рядах профессионалов в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В состав регионального отделения организации вошли Магомед Алмазов, Макка Гадиева, Лиза Белхароева, председателем стал молодой, подающий надежды архитектор Илья Гадиев.

Решение об открытии отделения в регионе было принято единогласно на XIV съезде Союза архитекторов России.

Вице-спикер парламента Руслан Паров поздравил архитекторов и вручил им удостоверения. Депутат пожелал им творческих успехов, отметив, что со стороны депутатского корпуса организации будет оказано всяческое содействие.

Напомним, в общественную организацию «Союз архитекторов России» входит 100 региональных отделений и 8 межрегиональных объединений организаций Союза архитекторов. Президентом на съезде союза в 2016 году был избран Николай Шумаков, президент Союза московских архитекторов.

Кроме того, Союз архитекторов России участвует в разработке законов в области архитектуры и градостроительства, необходимых для гармоничного развития городов и других населенных пунктов страны. Союз также ставит целью содействие сохранению архитектурного и культурно-исторического наследия.

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